В Ростове рушится заброшенное здание

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Студенческой рушится заброшенное здание. Местные жители опубликовали фото в социальных сетях 6 марта.На снимках явно видно, как трехэтажное здание с номером 4 разрушается до основания. Кирпичи, куски бетона и штукатурки неоднократно падают на оживленную улицу. При этом сотни людей проходят мимо опасного участка, не подозревая о том, насколько рискованной может быть их ситуация.Местные жители рассказывают, что неизвестные строители появились на территории заброшенного дома и покрыли облезлые стены брезентом. Однако, это не обеспечивает должной безопасности людей. Более того, ростовчане многократно жаловались на легкий доступ в эту опасную "заброшку". Имеется возможность попасть в подвал и свободно перемещаться по разрушающимся этажам.Люди призывают местные власти обратить серьезное внимание на старый дом, ограничить доступ и обеспечить безопасный проход в его окрестностях.