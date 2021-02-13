В Ростове из-за массового ДТП с участием такси образовалась огромная пробка

В Ростове-на-Дону из-за массовой аварии с участием такси появилась гигантская пробка. Происшествие случилось около 11 часов 15 февраля на улице Страны Советов, 18.Затор берет начало от кольца на площади Страны Советов до «Автосервиса-97». Происшествие отразилось и на улице Менжинского. Там скопление машин начинается от дома № 2Л до № 4. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Чтобы избежать пробки, водителям стоит заранее выбрать пути объезда.Как рассказали в социальных сетях очевидцы, серьезных повреждений транспорта нет. Столкновение произошло по касательной. Информация о пострадавших появится позже.