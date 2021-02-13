Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за массового ДТП с участием такси образовалась огромная пробка

В Ростове из-за массового ДТП с участием такси образовалась огромная пробка
В Ростове-на-Дону из-за массовой аварии с участием такси появилась гигантская пробка. Происшествие случилось около 11 часов 15 февраля на улице Страны Советов, 18.

Затор берет начало от кольца на площади Страны Советов до «Автосервиса-97». Происшествие отразилось и на улице Менжинского. Там скопление машин начинается от дома № 2Л до № 4. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Чтобы избежать пробки, водителям стоит заранее выбрать пути объезда.

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, серьезных повреждений транспорта нет. Столкновение произошло по касательной. Информация о пострадавших появится позже.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.