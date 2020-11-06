В Ростове из-за ДТП с грузовиком на Шолохова образовалась огромная пробка

В Ростове из-за ДТП с грузовиком на проспекте Шолохова парализовано движение. Происшествие случилось около 15 часов 10 ноября рядом с улицей Зеленой.Как сообщают в соцсетях очевидцы, грузовик врезался в движущийся перед ним «Фольксваген Поло». От удара оба автомобиля получили повреждения. Информации о пострадавших пока нет.Из-за аварии на участке от Зеленой улицы до рынка «Алмаз» на проспекте Шолохова застопорилось движение. Протяженность пробки составила более четырех километров. Более того, ДТП отразилось и на улице Малое Зеленое Кольцо - движение парализовано на расстоянии около двух километров. На этих отрезках пути автомобилисты движутся со скоростью 3-5 километров в час. Водителям стоит заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.