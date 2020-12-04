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Гигантская пробка из-за ДТП образовалась на Стачки в Ростове

Гигантская пробка из-за ДТП образовалась на Стачки в Ростове
В Ростове-на-Дону из-за аварии на Стачки образовался многокилометровый затор. Ростовчане стали в пробку утром 8 декабря.

На улице Портовой произошло столкновение двух легковушек. Несмотря на то, что видимых повреждений машин нет, они перегородили весь проезд. В результате на одной из самых загруженных улиц образовалась гигантская пробка.

Затор растянулся от улицы Шмидта до Портовой. Также затруднено движение на на Портовой от Стачки до переулка Нестерова. Пробка есть в переулке Бобруйском, а также на улицах Интернациональной и МОПРа.

Пока столкнувшиеся по касательной машины ждут ДПС, тысячи ростовчан опаздывают на работу, простаивая в заторе.

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