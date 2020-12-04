Гигантская пробка из-за ДТП образовалась на Стачки в Ростове

В Ростове-на-Дону из-за аварии на Стачки образовался многокилометровый затор. Ростовчане стали в пробку утром 8 декабря.На улице Портовой произошло столкновение двух легковушек. Несмотря на то, что видимых повреждений машин нет, они перегородили весь проезд. В результате на одной из самых загруженных улиц образовалась гигантская пробка.Затор растянулся от улицы Шмидта до Портовой. Также затруднено движение на на Портовой от Стачки до переулка Нестерова. Пробка есть в переулке Бобруйском, а также на улицах Интернациональной и МОПРа.Пока столкнувшиеся по касательной машины ждут ДПС, тысячи ростовчан опаздывают на работу, простаивая в заторе.