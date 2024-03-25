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В Ростовской области на содержание дорог выделят 745 миллионов рублей

В Ростовской области на содержание дорог выделят 745 миллионов рублей
На содержание дорог в Ростовской области потратят 745 миллионов рублей. По информации на сайте госзакупок, средства выделят из бюджета региона.

В списке работ подрядчика: уборка и вывоз мусора, устранение повреждений и неровностей дорожного полотна. Также в случае необходимости ему нужно устанавливать дорожные знаки, менять рекламные щиты, балки и металлические ограждения.

Следить за чистотой и порядком необходимо в течение года. Контракт рассчитан на период с 1 июня 2024-го по 11 августа 2025-го. Заказчиком выступает областное министерство транспорта.
Фото: Rostov.ru.
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