В Ростове на Соборной у прохожего случился приступ эпилепсии

Фото: Дондей

В Ростове у прохожего случился приступ эпилепсии. Происшествие случилось 22 мая на Соборной площади, об этом сообщил портал DonDay.Примерно в 9:30 мужчина шел мимо торговых рядов. Он упал, когда спускался по лестнице. Задыхаясь, мужчина стал биться в конвульсиях. Неравнодушные горожане пришли на помощь. Они перевернули мужчину на живот и позвонили в «скорую».Около 15 минут ростовчанин пролежал на ступеньках без сознания. Врачи привели его в чувство и отвезли в больницу.