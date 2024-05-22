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В Ростове на Соборной у прохожего случился приступ эпилепсии

В Ростове на Соборной у прохожего случился приступ эпилепсии
В Ростове у прохожего случился приступ эпилепсии. Происшествие случилось 22 мая на Соборной площади, об этом сообщил портал DonDay.

Примерно в 9:30 мужчина шел мимо торговых рядов. Он упал, когда спускался по лестнице. Задыхаясь, мужчина стал биться в конвульсиях. Неравнодушные горожане пришли на помощь. Они перевернули мужчину на живот и позвонили в «скорую».

Около 15 минут ростовчанин пролежал на ступеньках без сознания. Врачи привели его в чувство и отвезли в больницу.
Фото: Дондей
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