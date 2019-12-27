В Ростове у мужчины случился приступ эпилепсии



В Ростове у мужчины случился приступ эпилепсии. Происшествие случилось вечером 30 декабря, сообщает портал DonDay.ru.



По улице Мечникова шел мужчина, которому стало плохо. Он упал и стал задыхаться, издавая звуки, похожие на хрипы. Прохожие оказали горожанину первую помощь и вызвали на место «скорую».



Пока ехали врачи, мужчине стало лучше, и он даже смог самостоятельно встать.



По предварительным данным, у него случился эпилептический припадок. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.