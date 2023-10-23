В Ростове на Северном 23 октября прогремел взрыв
В Ростове снова прогремел взрыв. Прогрохотало днем 23 октября в районе Северного.
По словам очевидцев, громкий звук раздался около 15 часов. После этого в небе появились белые следы, похожие на инверсионные.
Не исключено, что источником звука стала работа системы противовоздушной обороны. На выходных, 21 октября, в донской столице прогремели три взрыва. Первый - около 12:30, второй и третий - ближе к 14 часам, с промежутком в несколько секунд. Тогда подразделения донской ПВО отработали по воздушным целям.
Такой частой работы ПВО в Ростовской области не было уже давно.