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В Ростове на Северном 23 октября прогремел взрыв

В Ростове на Северном 23 октября прогремел взрыв
В Ростове снова прогремел взрыв. Прогрохотало днем 23 октября в районе Северного.

По словам очевидцев, громкий звук раздался около 15 часов. После этого в небе появились белые следы, похожие на инверсионные.

Не исключено, что источником звука стала работа системы противовоздушной обороны. На выходных, 21 октября, в донской столице прогремели три взрыва. Первый - около 12:30, второй и третий - ближе к 14 часам, с промежутком в несколько секунд. Тогда подразделения донской ПВО отработали по воздушным целям.

Такой частой работы ПВО в Ростовской области не было уже давно.
Фото: соцсети.
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