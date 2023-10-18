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В Азове 18 октября прогремел мощный взрыв

В Азове 18 октября прогремел мощный взрыв
В городе Азове Ростовской области прогремел мощный взрыв. Информацию об этом сообщают местные жители в соцсетях 18 октября.

По словам горожан, грохот раздался около 13:50. Свидетелями стали жители в нескольких районах города, а также в Ростовской области. После случившегося в небе появились инверсионные следы.

- Грохот был сильный, в доме задрожал пол, - добавили азовчане.

По какой причине раздался взрыв, пока не известно. Официальных комментариев по поводу случившегося в спецслужбах не давали.
Фото: Соцсети.
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