В Азове 18 октября прогремел мощный взрыв

Фото: Соцсети.

В городе Азове Ростовской области прогремел мощный взрыв. Информацию об этом сообщают местные жители в соцсетях 18 октября.По словам горожан, грохот раздался около 13:50. Свидетелями стали жители в нескольких районах города, а также в Ростовской области. После случившегося в небе появились инверсионные следы.- Грохот был сильный, в доме задрожал пол, - добавили азовчане.По какой причине раздался взрыв, пока не известно. Официальных комментариев по поводу случившегося в спецслужбах не давали.