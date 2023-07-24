В Ростовской области прогремел мощный взрыв: видео
Жителей Ростовской области напугал громкий звук взрыва. Грохот раздался поздно вечером 24 июля в Чертковском районе.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с камеры видеонаблюдения. На видео записан звук. Около 23 часов прогремел взрыв. Затем сработали сигнализации у автомобилей.
Официальной информации об инциденте пока нет. Возможно, источником звука стали работа системы ПВО (прим. - система противовоздушной обороны) или переход воздушного судна на сверхзвуковую скорость.