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В Ростовской области прогремел мощный взрыв: видео

В Ростовской области прогремел мощный взрыв: видео
Жителей Ростовской области напугал громкий звук взрыва. Грохот раздался поздно вечером 24 июля в Чертковском районе.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с камеры видеонаблюдения. На видео записан звук. Около 23 часов прогремел взрыв. Затем сработали сигнализации у автомобилей.

Официальной информации об инциденте пока нет. Возможно, источником звука стали работа системы ПВО (прим. - система противовоздушной обороны) или переход воздушного судна на сверхзвуковую скорость.
Фото/видео: соцсети.
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