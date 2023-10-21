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В Ростове прогремели еще два взрыва

В Ростове прогремели еще два взрыва
Еще два взрыва прогремели в Ростове-на-Дону. Жители услышали громкий хлопок около 15:30 21 октября.

Оба взрыва раздались с промежутком в несколько секунд через полтора часа после первого удара. В небе появились инверсионные следы, характерные для работы ПВО.

- Только что вновь отработали подразделения нашей ПВО по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отметим, что такой частой работы ПВО в Ростовской области не было уже давно.
Фото: Ростов ру.
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