В Ростове прогремели еще два взрыва

Фото: Ростов ру.

Еще два взрыва прогремели в Ростове-на-Дону. Жители услышали громкий хлопок около 15:30 21 октября.Оба взрыва раздались с промежутком в несколько секунд через полтора часа после первого удара. В небе появились инверсионные следы, характерные для работы ПВО.- Только что вновь отработали подразделения нашей ПВО по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.Отметим, что такой частой работы ПВО в Ростовской области не было уже давно.