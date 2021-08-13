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В Ростове на ремонт трех улиц потратят 39 млн рублей

В Ростове на ремонт трех улиц потратят 39 млн рублей
Фото: улицы Писательская, Кропоткина и Маршальская.

МУП «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчиков, которые займутся капитальным ремонтом трех улиц. На это из городского бюджета выделено 38,9 миллиона рублей.

Дороже всего обойдется донской столице улица Маршальская в Советском районе (протяженность – 1 773 метра) – 25,9 миллиона рублей. Участок улицы Кропоткина от улицы Гаккеля до переулка Тихвинского в Октябрьском районе (около 488 метров) – 7,6 миллиона рублей, а улицы Писательской в Железнодорожном районе (протяженность – 441 метр) – 5,4 миллиона рублей.

Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна – около трех километров. Работы нужно провести до 1 декабря текущего года.

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