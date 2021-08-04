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На ремонт улицы Тульской в Ростове потратят более 26 миллионов рублей

На ремонт улицы Тульской в Ростове потратят более 26 миллионов рублей
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для ремонта улицы Тульской. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.

По условиям контракта, исполнителю необходимо срезать верхний слой асфальта, разобрать покрытие и разработать грунт. Также провести земляные и строительно-монтажные работы и заново уложить асфальт - на дороге и тротуаре. Кроме того, придется разобрать и поставить новые бортовые камни, заменить люки.

Ремонт планируют завершить к 15 ноября. Такая услуга обойдется городу в 26,1 миллиона рублей.

Исполнителя определят 10 августа на электронном аукционе.

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