На ремонт улицы Тульской в Ростове потратят более 26 миллионов рублей

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика для ремонта улицы Тульской. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.По условиям контракта, исполнителю необходимо срезать верхний слой асфальта, разобрать покрытие и разработать грунт. Также провести земляные и строительно-монтажные работы и заново уложить асфальт - на дороге и тротуаре. Кроме того, придется разобрать и поставить новые бортовые камни, заменить люки.Ремонт планируют завершить к 15 ноября. Такая услуга обойдется городу в 26,1 миллиона рублей.Исполнителя определят 10 августа на электронном аукционе.