В Ростове потратят более 49 миллионов рублей на ремонт улицы Вятской



В 2020 году в Ростове-на-Дону планируют отремонтировать около десятка улиц. Работы будут проводиться на проспектах Стачки и Молодогвардейском, площади Народного Ополчения, улицах Варфоломеева, Рябышева и так далее. Также на сайте госзакупок сообщается, что ремонту подлежит улица Вятская. На неё выделили более 49 миллионов рублей.



Сроки выполнения работ – с 15 января по 1 сентября 2020 года. Заказчиком является дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Деньги выделяют из разных бюджетов: по 24,5 миллиона – из областного и федерального, почти 246 тысяч рублей – из городского.



Ремонт дорог, конечно, является радостной новостью для ростовчан. Только они беспокоятся, не станет ли он причиной серьёзных пробок, ведь сразу на нескольких улицах работы начнут вести в один и тот же день.