В Ростове на ремонт двух улиц выделили 15 миллионов

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила конкурс на ремонт двух небольших улиц в Ленинском районе. Информация о тендерах появилась на портале госзакупок 26 июля.Первая улица – Офицерская – находится недалеко от зоопарка. Здесь подрядчику предстоит положить асфальт на 3 173 квадратных метрах полотна. На работы из бюджета Ростова выделили 10 миллионов рублей.На ремонт дороги по улице Писательской (район Ботанического сада) из муниципальной казны выделили 5,2 миллиона. Здесь замены требуют 1 630 квадратных метров покрытия.В обоих случаях гарантия внешнего покрытия должна составлять не менее четырех лет, а нижнего – не менее пяти.Исполнителей контрактов определят 4 августа. Завершить ремонт по обеим улицам подрядчики должны не позднее 30 октября.