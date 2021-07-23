В Ростове на ремонт двух улиц выделили 15 миллионов
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила конкурс на ремонт двух небольших улиц в Ленинском районе. Информация о тендерах появилась на портале госзакупок 26 июля.
Первая улица – Офицерская – находится недалеко от зоопарка. Здесь подрядчику предстоит положить асфальт на 3 173 квадратных метрах полотна. На работы из бюджета Ростова выделили 10 миллионов рублей.
На ремонт дороги по улице Писательской (район Ботанического сада) из муниципальной казны выделили 5,2 миллиона. Здесь замены требуют 1 630 квадратных метров покрытия.
В обоих случаях гарантия внешнего покрытия должна составлять не менее четырех лет, а нижнего – не менее пяти.
Исполнителей контрактов определят 4 августа. Завершить ремонт по обеим улицам подрядчики должны не позднее 30 октября.