На ремонт улицы Водников в Ростове выделили почти 3 млн рублей



В Ростове-на-Дону отремонтируют дорогу и тротуары на улице Водников. Для этих целей из городского бюджета выделили 2,8 миллиона рублей. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет на портале госзакупок подрядчика для выполнения работ.



Согласно документации до 1 июля 2020 года на Водников заменят основание дорожной одежды, отремонтируют проезжую часть, тротуар и нанесут новую разметку. Улица длиной 118 метров проходит через Ворошиловский и Пролетарский районы города.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 марта 2020 года. Победителя определят 30 марта.