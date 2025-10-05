Новости
Татьяна Котова оценила участниц на конкурсе «Мисс России-2025»

Ростовчанка Татьяна Котова оценила участниц на «Мисс-России 2025». Снимки она разместила в своих соцсетях.

Модель выбрала роскошный наряд: длинное красное платье в пол. На ее плече красовался огромный бант.
Победительницей и обладательницей титула стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области.

Добавим, что ростовчанка Татьяна Котова также была обладательницей титула «Мисс Россия» в 2006 году. Модель является членом жюри конкурса «Мисс России» с 2019 года.
Фото: Соцсети.
