Татьяна Котова оценила участниц на конкурсе «Мисс России-2025»

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Татьяна Котова оценила участниц на «Мисс-России 2025». Снимки она разместила в своих соцсетях.Модель выбрала роскошный наряд: длинное красное платье в пол. На ее плече красовался огромный бант.Победительницей и обладательницей титула стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области.Добавим, что ростовчанка Татьяна Котова также была обладательницей титула «Мисс Россия» в 2006 году. Модель является членом жюри конкурса «Мисс России» с 2019 года.