На очистку ливневок в Ростове потратят 9,5 миллиона рублей

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В Ростове на очистку ливневок выделили 9,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 19 февраля.Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». В рамках договора исполнитель должен будет провести работы по очистке камер и колодцев от мусора, ила и грязи, а также промыть трубопроводы с использованием специализированного оборудования.Чтобы стать участником тендера, необходимо подать заявку до 26 февраля. Победитель будет объявлен на следующий день. С ним будет заключён контракт на сумму 9,5 миллиона рублей, который будет действовать до конца 2025 года. Источником финансирования является городской бюджет.Проблема с водопропускаемостью ливневых канализаций в Ростове-на-Дону остаётся одной из наиболее актуальных. В сезон дождей на многих улицах города образуются огромные лужи, которые мешают пешеходам.Так, 23 октября произошло затопление подземного перехода на улице Седова. А 4 января после сильного ливня возникли проблемы на пересечении проспекта Кировского и улицы Пушкинской, а также Максима Горького и Кировского. В прошлом году из-за сильного ливня в ливневой канализации погибла пожилая учительница.