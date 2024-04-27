На дорожные знаки и разметку в Ростове потратят почти 200 миллионов рублей

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В Ростове на дорожные знаки и разметку потратят почти 200 миллионов рублей. По данным на сайте госзакупок, средства выделят из городского бюджета.Заказчиком выступает «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» донской столицы. От подрядчика требуется нанести разметку из термопластика на автодорогах. Также заменят все дорожные знаки вместе с опорами для них.Обновление влетит городу в копеечку. На работы запланировано 197 миллионов рублей. Из низ 40 выделят в 2024 году, а остальные 157 — в 2025-м.Полностью заменить знаки и нанести разметку нужно к концу осени 2025 года (до 29 ноября).