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Стоянку и остановку транспорта запретят на нескольких улицах Ростова

Стоянку и остановку транспорта запретят на нескольких улицах Ростова

В Ростове введут ограничения на остановку и стоянку транспорта на нескольких участках. Об изменениях сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации движения.

Грузовикам запретят стоянку на улице Страны Советов. Для грузового транспорта вводится ограничение на участке от дома № 44 до здания № 46 «А» по восточной стороне улицы.

Для любого вида транспорта запрещается стоянка на площади 2-й Пятилетки, на участке от дома № 78 по улице Немировича-Данченко до № 78/6.

Кроме того, будет запрещена остановка транспорта на улице Дачной на участке от Таганрогской до улицы 56-й Армии. Знак будет установлен на восточной стороне.
- Изменения вводятся в рамках обеспечения дополнительных мер по повышению уровня безопасности дорожного движения, а также повышения пропускной способности автомобильных дорог, - пояснили в городском департаменте автодорог.

Запреты вводятся с 5 июня и будут действовать до 31 декабря 2020 года.

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