Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба обозначил цели на вторую часть сезона РПЛ

Фото: ФК Ростов

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба обозначил цели на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги - 2025/26.Через несколько недель начнётся весенняя часть чемпионата России. Сейчас «Ростов» занимает 11-е место среди 16 команд с 21 очком в 18 матчах.Несмотря на такие результаты, Альба сохраняет веру в команду и ожидает от неё успешных выступлений.«Как всегда, мы будем анализировать каждого соперника и стремиться к победе в каждом матче, как в чемпионате, так и в Кубке», — заявил Альба.В прошлом сезоне «Ростов» почти выиграл Кубок России, но в серии пенальти уступил ЦСКА.