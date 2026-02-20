Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба обозначил цели на вторую часть сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба обозначил цели на вторую часть сезона РПЛ
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба обозначил цели на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги - 2025/26.

Через несколько недель начнётся весенняя часть чемпионата России. Сейчас «Ростов» занимает 11-е место среди 16 команд с 21 очком в 18 матчах.

Несмотря на такие результаты, Альба сохраняет веру в команду и ожидает от неё успешных выступлений.

«Как всегда, мы будем анализировать каждого соперника и стремиться к победе в каждом матче, как в чемпионате, так и в Кубке», — заявил Альба.

В прошлом сезоне «Ростов» почти выиграл Кубок России, но в серии пенальти уступил ЦСКА.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика