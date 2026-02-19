Межбольничную аптеку в Ростове выставили на торги почти за 100 млн рублей

Фото: Торги России

Межбольничную аптеку в Ростове-на-Дону выставили на торги. Согласно информации, опубликованной на сайте «Торги России», стартовая цена лота составляет почти 100 миллионов рублей.Речь идет о земельном участке и здании, находящихся по адресу: Днепроградская, 60. Собственником объекта является ростовская фармацевтическая компания ООО «Лесан Фарма», основанная в 2008 году. Анализ судебных дел показывает, что за время своего существования компания участвовала в 192 арбитражных процессах на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей.Зачастую «Лесан Фарма» выступала в роли истца в спорах, связанных с неисполнением обязательств. Резкий рост сумм по делам в 2025 году, вероятно, указывает на возможные проблемы с финансовой устойчивостью, связанные с процедурой банкротства.По состоянию на 10 ноября 2025 года компания имела налоговую задолженность в размере 34,6 миллиона рублей. Проведенные в отношении организации 23 проверки выявили нарушения в 6 случаях.Компания была признана банкротом в сентябре 2025 года, и с тех пор ее имущество регулярно выставляется на торги. Текущий аукцион предусматривает продажу здания площадью более 1,4 тысячи квадратных метров и земельного участка площадью 2 тысячи квадратных метров. Стартовая цена этого лота установлена на уровне 98,6 миллиона рублей.Желающим принять участие в торгах необходимо подать заявку до 23 марта. Окончательные результаты аукциона будут подведены через три дня после завершения приема заявок.