На трассе в Ростовской области двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Матвеев Курган - Малокирсановка - Екатериновка двое пострадали в аварии. Происшествие случилось 19 февраля на 12-м километре автодороги.Предварительно, 31-летний мужчина на «Ниссане Йонг Актион» двигался по трассе Матвеев Курган - Малокирсановка - Екатериновка. Он превысил скорость и потерял управление. В результате машина съехала на обочину и опрокинулась.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали пассажиры 56 и 32 лет, а также дети 13 и 7 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.