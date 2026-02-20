Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Над Азовским морем уничтожили 7 беспилотников

Над Азовским морем уничтожили 7 беспилотников
В небе над Азовским морем сбили 7 БПЛА. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбили с 20:00 до 23:00. На территории России уничтожили 48 БПЛА.

Отметим, что вечером этого же дня сбили еще 10 беспилотников.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика