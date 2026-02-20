Новости
Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили 2 БПЛА

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией РФ перехватили и уничтожили 149 БПЛА. 24 из которых -над Азовским морем и 2- над Ростовской областью.

С 23:00 до 07:00 дежурные силы ПВО успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты.
Фото: Дондей
