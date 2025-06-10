В Ростове на охрану промышленной зоны выделят 2,3 миллиона рублей

Фото: Ростов.ру

В Ростове на охрану промышленных зон выделят 2,3 миллиона рублей. Это следует из тендера на сайте госзакупок.Управление благоустройства заказало охрану 56 гектаров промышленных территорий. Среди них — рекультивированный полигон ТБО в Северо-западной промзоне.По договору, охрана будет круглосуточной до конца 2025 года. У сотрудников не будет оружия или спецсредств. Они будут патрулировать территорию, проверять пропуска и следить за порядком.Принять участие в тендере можно до 25 июня. 30 июня объявят победителя и подпишут контракт на указанную сумму. Финансирование идет из городского бюджета.