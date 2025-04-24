В Ростовской области на содержание зданий мировых судов потратят 3,2 миллиона рублей
В Ростовской области на содержание зданий мировых судов потратят 3,2 миллиона рублей. Об этом стало известно 24 апреля на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает служба судебных участков области. Подрядчик будет следить за порядком в зданиях и имуществом. Контракт с победителем будет действовать до конца 2025 года.
В списке – 76 адресов. Подрядчик должен поддерживать мебель, оборудование и другие вещи в рабочем состоянии. Также он будет ремонтировать системы водоснабжения, электричества и другие бытовые объекты.
Чтобы участвовать в тендере, нужно подать документы до 5 мая. Имя победителя объявят на следующий день. С ним заключат контракт на 3,2 миллиона рублей, которые выделят из областного бюджета.