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В Ростовской области на содержание зданий мировых судов потратят 3,2 миллиона рублей. Об этом стало известно 24 апреля на сайте госзакупок.Заказчиком выступает служба судебных участков области. Подрядчик будет следить за порядком в зданиях и имуществом. Контракт с победителем будет действовать до конца 2025 года.В списке – 76 адресов. Подрядчик должен поддерживать мебель, оборудование и другие вещи в рабочем состоянии. Также он будет ремонтировать системы водоснабжения, электричества и другие бытовые объекты.Чтобы участвовать в тендере, нужно подать документы до 5 мая. Имя победителя объявят на следующий день. С ним заключат контракт на 3,2 миллиона рублей, которые выделят из областного бюджета.