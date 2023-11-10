На годовую охрану стадиона «Ростов Арена» выделят 56,2 миллиона рублей
Стоимость годовой охраны стадиона «Ростов Арена» продолжает расти. В этот раз цену увеличили еще на шесть миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В техзадании указано, что в течение 2024 года нужны круглосуточные посты на территории стадиона. Всего понадобятся 38 сотрудников. Они будут следить за порядком и безопасностью по всему периметру. В зоне ответственности будут и билетные кассы, и парковки, и пропускные пункты, медиа- и центр стюардов, все въезды и входы.
Домашняя арена ФК «Ростов» рассчитана на 43,5 тысячи зрителей, поэтому к охране будут привлечены только специалисты с подобным опытом оказания услуг (на объектах с посещаемостью не менее 40 тысяч человек).
Заказчиком выступает дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове (ГАУ РО «Ростов-2018»). В прошлом году охрана стадиона обошлась в 50 миллионов рублей. В этот раз за услугу готовы отдать 56,2 миллиона рублей.
Ранее на сайте госзакупок появился тендер на уборку стадиона «Ростов Арена» в течение 2024 года. На это выделят 14,7 миллиона рублей.