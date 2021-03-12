В Ростове на нескольких улицах введут ограничения движения

На нескольких улицах в Ростове-на-Дону ограничат движение в конце марта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.На улице Оганова, на участке от улицы Особенной до улицы Таганрогской, введут ограничения для автомобилистов. Ограничения будут действовать с 24 марта по 1 сентября. Аналогичная ситуация - и по правой стороне в северном направлении на проспекте Ворошиловском, в районе дома № 84/2.С 27 марта по 27 мая ограничат движение по переулку Тбилисскому, на участке от улицы Нариманова до Евдокимова.В этот же день появится запрет остановки с северной стороны проезжей части улицы Еременко, на участке от улицы Еляна до проспекта Маршала Жукова. Ограничение введут с 27 марта на неопределенный срок.