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В Ростове на нескольких улицах введут ограничения движения

В Ростове на нескольких улицах введут ограничения движения
На нескольких улицах в Ростове-на-Дону ограничат движение в конце марта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

На улице Оганова, на участке от улицы Особенной до улицы Таганрогской, введут ограничения для автомобилистов. Ограничения будут действовать с 24 марта по 1 сентября. Аналогичная ситуация - и по правой стороне в северном направлении на проспекте Ворошиловском, в районе дома № 84/2.

С 27 марта по 27 мая ограничат движение по переулку Тбилисскому, на участке от улицы Нариманова до Евдокимова.

В этот же день появится запрет остановки с северной стороны проезжей части улицы Еременко, на участке от улицы Еляна до проспекта Маршала Жукова. Ограничение введут с 27 марта на неопределенный срок.

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