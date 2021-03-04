В Ростове на нескольких улицах ограничат движение

В Ростове на длительное время ограничат движение. Это необходимо для проведения ремонтных работ.С 24 марта по 1 сентября ограничат движение на улице Оганова (от улицы Особенной до Таганрогской).В это же время аналогичная ситуация будет на проспекте Ворошиловском, 82/4 по правой полосе в северном направлении.Кроме того, с 27 марта по 27 мая запретят проезд в переулке Тбилисском на участке от улицы Нариманова до Евдокимова.А на улице Еременко с 27 марта появится запрет на остановку транспорта на участке от Еляна до Маршала Жукова. Это необходимо для увеличения пропускной способности дороги.