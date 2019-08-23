В Ростове на улице Красноармейской до конца года ограничат движение транспорта



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На нескольких улицах в Ростове ограничат движение транспорта. На некоторых участках дорожной сети ограничение будет действовать несколько месяцев, на других – до конца года. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.



С 27 августа до 15 ноября из-за ремонта ограничение вводится на улице Дальневосточной.



С 27 августа по 26 сентября для проезда закроют улицу Мечникова - на участке от переулка Доломановского до Халтуринского. В этом районе будут проводиться работы по обслуживанию ливневой канализации.



С 27 августа по 15 сентября будет закрыто движение по улице Мечникова - от дома № 110 до переулка Доломановского. Здесь запланированы работы по обустройству сетей водоснабжения.



С 28 августа до 31 декабря ограничат движение по правой стороне улицы Красноармейской. Ограничения коснутся также пешеходов, для них закроют тротуар. Схема движения меняется из-за строительных работ на улице Красноармейской, 66.



Также до конца года проезд закроют на улице Еременко и на пересечении Еременко и проспекта Маршала Жукова. Ограничение вводится из-за строительства дороги на улице Еляна и проспекте Маршала Жукова. Запрет начнёт действовать с 28 августа.