В Ростове на Нариманова приостановили снос аварийного здания

Фото: Ростов.ру

Аварийный дом на Нариманова, 72/3 пока сносить не будут. Об этом сообщили на встрече жильцов с представителями администрации и Следственного комитета 15 июля.Следователь признал дом вещественным доказательством, и его снос пока невозможен.Напомним, в администрации Ростова сообщили, что с 15 июля начнут сносить дом. Монтажные работы планировали завершить за три дня.В конце января в доме обрушилась часть стены. Из здания эвакуировали 95 человек, организовали пункт временного размещения в школе № 82. На ночь там остались 26 человек, остальные отправились к друзьям и родственникам.На следующий день первый подъезд рухнул. Эксперты пришли к выводу, что в доме проживать опасно. Началась подготовка документов к сносу.