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В Ростове на Нариманова приостановили снос аварийного здания

В Ростове на Нариманова приостановили снос аварийного здания
Аварийный дом на Нариманова, 72/3 пока сносить не будут. Об этом сообщили на встрече жильцов с представителями администрации и Следственного комитета 15 июля.

Следователь признал дом вещественным доказательством, и его снос пока невозможен.

Напомним, в администрации Ростова сообщили, что с 15 июля начнут сносить дом. Монтажные работы планировали завершить за три дня.

В конце января в доме обрушилась часть стены. Из здания эвакуировали 95 человек, организовали пункт временного размещения в школе № 82. На ночь там остались 26 человек, остальные отправились к друзьям и родственникам.

На следующий день первый подъезд рухнул. Эксперты пришли к выводу, что в доме проживать опасно. Началась подготовка документов к сносу.
Фото: Ростов.ру
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