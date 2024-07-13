В Ростове с 15 июля начнут сносить аварийный дом на Нариманова

Фото: Ростов ру.

В скором времени будет поставлена точка в деле об обрушении аварийного дома на улице Нариманова в Ростове. Администрация города объявила, что с 15 июля начнется его снос.По информации мэрии, работы будут проводиться с 8:00 до полуночи 18 июля. За три дня рабочие и техника полностью демонтируют дом, который был источником споров и скандалов в течение полугода. В эти дни движение на участке дома № 72/3 от переулка Кошевого до переулка Тбилисского будет ограничено.В конце января в пятиэтажном здании обрушилась часть стены. Из дома эвакуировали 95 человек, включая более десяти детей. В школе № 82 был организован пункт временного размещения, где на ночь остались 26 человек, остальные разместились у друзей и родственников. На тот момент жильцы еще не знали, что больше не смогут вернуться в свои квартиры.Уже на следующий день обрушился весь первый подъезд. Специалисты заключили, что дальнейшее проживание в доме невозможно. Началась подготовка документов для сноса.Все это время жильцы проживали у родственников и в маневренном фонде в Суворовском. Они требуют выплаты компенсаций за свои квартиры и крайне недовольны оценочной стоимостью их недвижимости.