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В Ростове на Красноармейской ограничили движение транспорта

В Ростове на Красноармейской ограничили движение транспорта
В Ростове с 15 декабря ограничили движение транспорта на улице Красноармейской. Запрет ввели в створе дома № 157В/83.

Как рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения, ограничение действует до 1 июня 2021 года.

С 15 декабря автомобилистам запрещено останавливать транспорт на улице 35-я Линия (от улицы Богданова до улицы Подвойского) с 7 до 22 часов.

С 20 декабря по переулку Крыловскому (от улицы Седова до улицы Социалистической) в северном направлении и на улице Стадионной в западном направлении введут односторонний режим движения.

Появятся и специальные ограничения для грузовых машин. С 20 декабря на улицу Фрунзе запретят проезд со стороны Буденновского проспекта. По южной стороне улицы 339-й Стрелковой Дивизии (от улицы Благодатной до улицы Зорге, 21Ж) и по северной стороне улицы Нансена (от дома № 99 до улицы Шеболдаева) водителям большегрузов запрещено останавливать транспорт.

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