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В Ростове на короткой рабочей неделе пройдут магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Наиболее сильная буря уровня G3 ожидается в понедельник, 8 июня. Во вторник, 9 июня, прогнозируется буря среднего уровня.Слабая буря уровня G1 ожидается в праздничный выходной день, 12 июня.Во время геомагнитного шторма рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку. Также стоит избегать вредной пищи и ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами в дневное время.