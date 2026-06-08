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В Ростове на короткой рабочей неделе пройдут магнитные бури

В Ростове на короткой рабочей неделе пройдут магнитные бури

В Ростове на короткой рабочей неделе пройдут магнитные бури. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Наиболее сильная буря уровня G3 ожидается в понедельник, 8 июня. Во вторник, 9 июня, прогнозируется буря среднего уровня.

Слабая буря уровня G1 ожидается в праздничный выходной день, 12 июня.

Во время геомагнитного шторма рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку. Также стоит избегать вредной пищи и ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами в дневное время.
Фото: DonDay
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