В Ростове на короткой рабочей неделе прогнозируются магнитные бури. Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии.Согласно прогнозам специалистов, 14 и 15 мая возможны слабые магнитные бури уровня G1. Сейчас геомагнитная обстановка стабильная. Однако 10 мая произошла мощная вспышка на Солнце, что могло повлиять на самочувствие жителей Ростова.Людям, чувствительным к магнитным колебаниям, рекомендуется больше отдыхать и избегать вредной пищи в период магнитных бурь, чтобы минимизировать риск недомогания.