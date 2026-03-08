Магнитные бури уровня G1 накроют Ростовскую область на короткой рабочей неделе

Фото: скриншот

Короткая рабочая неделя в марте принесёт жителям Ростовской области периоды повышенной геомагнитной активности. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, в ближайшие дни регион ожидают магнитные бури различной интенсивности.Раннее, с 4 по 6 марта, донской регион уже пережил первую волну космических возмущений. Вечером 4 марта была зафиксирована слабая магнитная буря силой в четыре балла. Однако, более значительные геомагнитные события ещё впереди.В субботу, 9 марта, начиная с 21:00, Ростовскую область накроет вторая волна. Ожидается, что сила возмущений достигнет пяти баллов, что классифицируется как умеренная магнитная буря. Её влияние может продлиться около суток.Вечером 13 марта геомагнитная активность снова возрастёт, по прогнозам, до пяти баллов по индексу Kp.Наиболее интенсивные изменения в магнитосфере Земли прогнозируются на период с 19 по 21 марта. Ростов-на-Дону в эти дни накроет сильная магнитная буря, сила которой достигнет шести баллов.В связи с этим метеозависимым жителям региона настоятельно рекомендуется быть готовыми к возможным ухудшениям самочувствия. Специалисты советуют минимизировать физические и эмоциональные нагрузки, больше внимания уделять отдыху и держать под рукой необходимые лекарства. В остальной период марта ожидается спокойный геомагнитный фон.