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Ростовскую область накроют магнитные бури вечером 4 июня. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Ожидается сильная буря уровня G3, которая начнётся примерно в 18:00.Стоит напомнить, что 3 июня в 04:36 на Солнце зафиксировали вспышку уровня M9.3. Согласно каталогам, это одна из самых мощных вспышек с 24 апреля 2026 года, когда были зарегистрированы два взрыва высшего уровня Х.Жителям Ростовской области в этот период рекомендуется избегать интенсивных физических и умственных нагрузок. Также стоит ограничить употребление вредной пищи и сократить время пребывания на солнце днём.