В Ростове аренду электросамокатов хотят привязать к «Госуслугам»

Фото: Дондей

В России аренду электросамокатов хотят привязать к «Госуслугам». По данным представителей Минцифры РФ, такой способ сможет снизить количество ДТП с участием СИМ.Как уточнили в редакции Donday в кикшеринговой компании Whoosh верификация через «Госуслуги» может появиться и в Ростове.- У нас уже есть опыт интеграций приложения для авторизации пользователей: Mos.ID (в Москве) и банковские ID. Так мы проверяем возраст владельцев аккаунтов, так можно быстро войти в приложение - это удобно, - отметили в компании. - Среди этих способов вполне могут появиться и Госуслуги.Добавим, что в донской столице арендовать электросамокат можно как с 18, так и с 16 лет. Однако этой услугой нередко пользуются подростки, не достигшие данных возрастов. Это приводит к авариям на пешеходной части.Еще до потепления в донской столице произошло более 10 ДТП с участием СИМ. Жители уже жаловались представителям городской администрации на беспредел на дорогах, власти только смогли признать очевидное. Что-то изменить, видимо, могут лишь кикшеринговые компании.