Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове аренду электросамокатов хотят привязать к «Госуслугам»

В России аренду электросамокатов хотят привязать к «Госуслугам». По данным представителей Минцифры РФ, такой способ сможет снизить количество ДТП с участием СИМ.

Как уточнили в редакции Donday в кикшеринговой компании Whoosh верификация через «Госуслуги» может появиться и в Ростове.

- У нас уже есть опыт интеграций приложения для авторизации пользователей: Mos.ID (в Москве) и банковские ID. Так мы проверяем возраст владельцев аккаунтов, так можно быстро войти в приложение - это удобно, - отметили в компании. - Среди этих способов вполне могут появиться и Госуслуги.

Добавим, что в донской столице арендовать электросамокат можно как с 18, так и с 16 лет. Однако этой услугой нередко пользуются подростки, не достигшие данных возрастов. Это приводит к авариям на пешеходной части.

Еще до потепления в донской столице произошло более 10 ДТП с участием СИМ. Жители уже жаловались представителям городской администрации на беспредел на дорогах, власти только смогли признать очевидное. Что-то изменить, видимо, могут лишь кикшеринговые компании.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика