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В Ростове без вести пропала 87-летняя женщина

В Ростове без вести пропала 87-летняя женщина

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую без вести 87-летнюю Людмилу Чернову (Пронченко). О местонахождении пенсионерки ничего не известно с 21 января.

Людмила ушла из своего дома в неизвестном направлении и обратно уже не вернулась. Обеспокоенные родственники несколько раз пытались отыскать женщину самостоятельно. Но ее нигде не было. Тогда семья обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Примерный рост пропавшей - 170 см, телосложение среднее. У нее серые глаза и седые волосы. Когда ее видели в последний раз, на ней были коричневое пальто, розовая шапка и черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Черновой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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