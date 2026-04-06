На севере Ростовской области прогнозируют похолодание до -3 градусов

Похолодание до - 3 градусов накроет Ростовскую область перед Пасхой. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, с 7 по 10 апреля в регион придут заморозки.После необычайно теплого марта, когда температура воздуха местами достигала отметки в +30 градусов, апрель принес резкое похолодание в Ростовскую область. Уже в ночь на 6 апреля на севере области уже наблюдались заморозки до -2 градусов.Несмотря на дневное повышение температуры до +17…+18 градусов, к вечеру ожидается новое похолодание. Специалисты прогнозируют, что с 7 по 10 апреля северные районы области накроют ночные и утренние заморозки. Температурные значения на поверхности почвы и воздуха могут опуститься до -1…-3 градусов.Такие погодные изменения могут представлять угрозу для огородников и садоводоводов, чьи посадки еще не адаптировались к низким температурам.