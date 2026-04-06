Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На севере Ростовской области прогнозируют похолодание до -3 градусов

Похолодание до - 3 градусов накроет Ростовскую область перед Пасхой. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, с 7 по 10 апреля в регион придут заморозки.

После необычайно теплого марта, когда температура воздуха местами достигала отметки в +30 градусов, апрель принес резкое похолодание в Ростовскую область. Уже в ночь на 6 апреля на севере области уже наблюдались заморозки до -2 градусов.

Несмотря на дневное повышение температуры до +17…+18 градусов, к вечеру ожидается новое похолодание. Специалисты прогнозируют, что с 7 по 10 апреля северные районы области накроют ночные и утренние заморозки. Температурные значения на поверхности почвы и воздуха могут опуститься до -1…-3 градусов.

Такие погодные изменения могут представлять угрозу для огородников и садоводоводов, чьи посадки еще не адаптировались к низким температурам.
Фото: ГУ МЧС Росси по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика