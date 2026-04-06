В Ростове будут судить парня, который сбил насмерть 16-летнего подростка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону будут судить 22-летнего парня, сбившего насмерть подростка на Сельмаше. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в СУ СК по регионе.Трагедия случилась 31 августа 2025 года. В тот вечер 22-летний водитель «Мазды 6» без водительских прав сбил подростка. От сильного удара мальчика отбросило на соседнюю полосу. На этом же месте в подростка врезалась «Шкода Октавия». 16-летний подросток скончался на месте.На период расследования обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения,- сообщили в прокуратуре региона.