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В Ростове 84-летняя бабушка пропала без вести

В Ростове 84-летняя бабушка пропала без вести
В Ростове-на-Дону без вести пропала 84-летняя Светлана Тупикова. С 28 июля о ее местонахождении ничего не известно.

Женщина ушла в неизвестном направлении. Она перестала выходить на связь с родными. Родственники забеспокоились и обратились в полицию. Волонтеры также подключились к поискам.

Рост женщины – 165 сантиметров, она худощавого телосложения. У нее каштановые волосы с проседью и карие глаза.

Она могла быть одета в бежевую кофту с длинными рукавами, серые брюки и светло-коричневые мокасины.

Если у вас есть информация о местонахождении Светланы Тупиковой, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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