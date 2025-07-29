В Ростове 84-летняя бабушка пропала без вести

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону без вести пропала 84-летняя Светлана Тупикова. С 28 июля о ее местонахождении ничего не известно.Женщина ушла в неизвестном направлении. Она перестала выходить на связь с родными. Родственники забеспокоились и обратились в полицию. Волонтеры также подключились к поискам.Рост женщины – 165 сантиметров, она худощавого телосложения. У нее каштановые волосы с проседью и карие глаза.Она могла быть одета в бежевую кофту с длинными рукавами, серые брюки и светло-коричневые мокасины.Если у вас есть информация о местонахождении Светланы Тупиковой, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.