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В Ростовской без вести пропал 57-летний мужчина

В Ростовской без вести пропал 57-летний мужчина
В Ростовской без вести пропал 57-летний мужчина. Связь с Николаем Леоновым прервалась 12 июля.

Николай живёт в городе Пролетарске. Примерно неделю назад он ушёл из дома. Когда родственники не смогли связаться с ним по телефону, они забеспокоились и обратились в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.

Рост Николая — 195 сантиметров, у него худощавое телосложение. Волосы седые, глаза голубые.

Особые приметы: на подбородке с правой стороны есть родинка.

В день исчезновения Николай был одет в серую футболку и чёрные спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону горячей линии: 8-800-550-10-54 или 102.
Фото: ПСО Юг
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