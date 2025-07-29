Фото: ПСО Юг

В Ростовской без вести пропал 57-летний мужчина. Связь с Николаем Леоновым прервалась 12 июля.Николай живёт в городе Пролетарске. Примерно неделю назад он ушёл из дома. Когда родственники не смогли связаться с ним по телефону, они забеспокоились и обратились в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.Рост Николая — 195 сантиметров, у него худощавое телосложение. Волосы седые, глаза голубые.Особые приметы: на подбородке с правой стороны есть родинка.В день исчезновения Николай был одет в серую футболку и чёрные спортивные штаны.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону горячей линии: 8-800-550-10-54 или 102.