В Ростове празднование Крещения прошло под дождем

Фото: Ростов ру

Крещение Господне является одним из важнейших православных праздников. Считается, что окунание в освященную воду смывает все грехи и избавляет от болезней.Среди ростовчан самым популярным местом для купания в этот праздник является Гремучий источник. Наибольшее количество верующих там собралось утром 19 января после службы. Батюшка освятил воду, и горожане начали заходить в воду.В этот день лил дождь, из-за чего желающих окунуться было немного. Интересно, что окунуться в Гремучке собралось много пожилых женщин. Они не испугались холода и зашли в воду.Мужчины подолгу плавали в источнике и не торопились выходить.Детей на Гремучке не было. Вероятно, родители не хотели пускать их в непогоду в холодную воду.Когда люди выходили из воды, они растирали себя полотенцем и шли переодеваться в раздевалку.Горожане набирали воду из источника, чтобы забрать ее с собой. Считается, что в этот день вся вода святая.На местах купаний за безопасностью следили медики и спасатели. К счастью, никому помощь не понадобилась.Также окунались в купели. Например, на территории храма святого Георгия Победоносца. Ростовчане покупали освященную воду, окунались в купель или же просто мыли там руки и лицо.В 2024 году в донской столице организовали 12 купелей. После обеда в городе все купели закрыли.