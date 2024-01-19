Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове празднование Крещения прошло под дождем

В Ростове празднование Крещения прошло под дождем
Крещение Господне является одним из важнейших православных праздников. Считается, что окунание в освященную воду смывает все грехи и избавляет от болезней.

Среди ростовчан самым популярным местом для купания в этот праздник является Гремучий источник. Наибольшее количество верующих там собралось утром 19 января после службы. Батюшка освятил воду, и горожане начали заходить в воду.

В этот день лил дождь, из-за чего желающих окунуться было немного. Интересно, что окунуться в Гремучке собралось много пожилых женщин. Они не испугались холода и зашли в воду.

Мужчины подолгу плавали в источнике и не торопились выходить.

Детей на Гремучке не было. Вероятно, родители не хотели пускать их в непогоду в холодную воду.

Когда люди выходили из воды, они растирали себя полотенцем и шли переодеваться в раздевалку.

Горожане набирали воду из источника, чтобы забрать ее с собой. Считается, что в этот день вся вода святая.

На местах купаний за безопасностью следили медики и спасатели. К счастью, никому помощь не понадобилась.

Также окунались в купели. Например, на территории храма святого Георгия Победоносца. Ростовчане покупали освященную воду, окунались в купель или же просто мыли там руки и лицо.

В 2024 году в донской столице организовали 12 купелей. После обеда в городе все купели закрыли.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.