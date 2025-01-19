Жители Ростова-на-Дону искупались в ледяной воде на Крещение: фоторепортаж

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Ежегодно 19 января отмечается один из самых значимых православных праздников. В Крещение Господне купание в ледяном проруби является традицией. Многие убеждены, что в эту ночь вода становится целебной.Утром возле специально оборудованных прорубей ростовчане собрались целыми семьями. После того как батюшка освятил воду, люди начали священный обряд.Самым популярным местом среди ростовчан является Гремучий источник. Здесь собралось в этот день больше всего людей.Несмотря на холод и небольшой дождь, ростовчане не стали изменять традициям. Мужчины, женщины и пожилые люди начали заходить в воду. В купаниях даже участвовали подростки. Совсем маленьким деткам взрослые мочили руки и умывали лицо.Также с самого утра открылся источник Сурб-Хач, там купания начались с раннего утра. Вероятно, ростовчане, которые искупались в ледяной воде, получили заряд энергии и сил на весь день.Если кто-то опускался в воду на несколько секунд, то находились и те, кто вовсю плавал в ледяной воде около 10 минут.Также люди запаслись баночками и бутылками, чтобы набрать туда целебную воду и унести домой. У некоторых в руках были десятки бутылок.Также на территории храма Преполовения Пятидесятницы многие люди с самого утра могли искупаться в закрытой купели. Люди оставались наедине с самими собой и исполняли свой священный долг.Конечно же, на всех местах дежурили спасатели и медики. К счастью, обошлось без происшествий.