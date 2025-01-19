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Жители Ростова-на-Дону искупались в ледяной воде на Крещение: фоторепортаж


Ежегодно 19 января отмечается один из самых значимых православных праздников. В Крещение Господне купание в ледяном проруби является традицией. Многие убеждены, что в эту ночь вода становится целебной.
Жители Ростова-на-Дону искупались в ледяной воде на Крещение: фоторепортаж

Утром возле специально оборудованных прорубей ростовчане собрались целыми семьями. После того как батюшка освятил воду, люди начали священный обряд.

Самым популярным местом среди ростовчан является Гремучий источник. Здесь собралось в этот день больше всего людей.

Несмотря на холод и небольшой дождь, ростовчане не стали изменять традициям. Мужчины, женщины и пожилые люди начали заходить в воду. В купаниях даже участвовали подростки. Совсем маленьким деткам взрослые мочили руки и умывали лицо.


Также с самого утра открылся источник Сурб-Хач, там купания начались с раннего утра. Вероятно, ростовчане, которые искупались в ледяной воде, получили заряд энергии и сил на весь день.


Если кто-то опускался в воду на несколько секунд, то находились и те, кто вовсю плавал в ледяной воде около 10 минут.

Также люди запаслись баночками и бутылками, чтобы набрать туда целебную воду и унести домой. У некоторых в руках были десятки бутылок.

Также на территории храма Преполовения Пятидесятницы многие люди с самого утра могли искупаться в закрытой купели. Люди оставались наедине с самими собой и исполняли свой священный долг.

Конечно же, на всех местах дежурили спасатели и медики. К счастью, обошлось без происшествий.
Фото: DonDay
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