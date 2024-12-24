Ростовчане запустили салют ночью, несмотря на запрет врио губернатора

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Около половины второго ночи 24 декабря в центре Ростова запустили фейерверк. Серия залпов прогремела на улице Семашко. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.Горожане не на шутку испугались, поскольку залпы начались в пол второго ночи и были похожи на взрывы. Некоторые даже подорвались из своих кроватей к окну, чтобы посмотреть на источник пугающего звука.За несколько часов до салюта, на Ростовскую область была направлена атака БПЛА. Вечером 23 декабря в Минобороны РФ рассказали о девяти сбитых беспилотниках над Ростовской область. Ещё два были уничтожены дежурными средствами ПВО над Азовским морем.Напомним, врио губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование пиротехники в Ростовской области. Ограничение будет действовать в регионе до 1 декабря 2025 года.