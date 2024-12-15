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В Ростове жители запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора

В Ростове жители запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора
Ночью 15 декабря в Ростове запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора. Серия залпов напугала жителей улицы Горсоветской. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, громкие взрывы напугали людей в округе. Некоторые от грохота проснулись, посчитав, что над донской столицей работают силы ПВО. Вскоре люди поняли, что за окном запускают салюты.

- От шума проснулись дети, малыши сильно испугались. Надо же уважать окружающих, для чего было запускать фейерверки? — написала пользователь сети.

Напомним, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует до 1 декабря 2025 года.
Фото для иллюстрации: соцсети
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