В Ростове жители запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора

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Ночью 15 декабря в Ростове запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора. Серия залпов напугала жителей улицы Горсоветской. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.По словам очевидцев, громкие взрывы напугали людей в округе. Некоторые от грохота проснулись, посчитав, что над донской столицей работают силы ПВО. Вскоре люди поняли, что за окном запускают салюты.- От шума проснулись дети, малыши сильно испугались. Надо же уважать окружающих, для чего было запускать фейерверки? — написала пользователь сети.Напомним, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует до 1 декабря 2025 года.