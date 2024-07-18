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В Ростовской области наплевали на запрет и запустили фейерверк

В Ростовской области наплевали на запрет и запустили фейерверк
В Ростовской области снова запустили фейерверк, несмотря на запрет губернатора. Залпы раздались вечером 17 июля в городе Каменске-Шахтинском.

Звуки взрывов раздались около 22:00, когда многие уже собирались спать. Грохот переполошил людей. Некоторые решили, что сработала система ПВО. Однако позже выяснилось, что источником звука стал салют. Вероятно, у кого-то был праздник, который завершили красочными залпами.

Запрет на использование пиротехники в регионе действует с 1 декабря прошлого года. Накануне 9 мая его временно отменили, но затем продлили ограничение. На Дону запрещено запускать салют и другие изделия, издающие громкий звук. Исключения — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

За полгода жители Ростовской области нарушали запрет не один раз. Нарушителям грозит административный штраф — до 15 тысяч рублей.
Фото: соцсети.
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