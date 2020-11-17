В Ростове молочка, яйца и мясо остаются самыми дорогими в области

В Ростове большинство товаров условной продуктовой корзины остаются самыми дорогими в регионе. Актуальные цены на продукты 18 ноября опубликовал Ростовстат.Баранина обойдется ростовчанам на 51 рубль дороже, чем жителям Миллерово (421 рубль). Сыры в донской столице стоят 538 рублей, а в Волгодонске их можно купить на 30 рублей дешевле. За творог придется заплатить 333 рубля, когда в Таганроге - 298. Самыми дорогими в области остаются курица (134 рубля) и яйца (10 штук стоят 63 рубля). В Миллерово цена этих продуктов в среднем составляет 124 и 59 рублей соответственно.Вареную колбасу (365 рублей) и маргарин (130 рублей) дешевле всего покупать в Сальске. Там колбаса обойдется в 360 рублей, а маргарин - в 117 рублей. Также ростовчанам дорого обходится хлеб из различных сортов муки - от 47 до 55 рублей. В Волгодонске хлеб из сортов пшеничной муки стоит всего 40 рублей, а в Шахтах из ржаной - 49 рублей. На стерилизованное молоко жирности 2,5-3,2% жители донской столицы тратят около 85 рублей, когда в Волгодонске оно стоит 73 рубля. Пшено в Ростове дороже на 10 рублей, чем в Сальске (57 рублей).Также незначительно завышены цены на соль (14 рублей) и на картофель (26 рублей). Жители Сальска покупают эти продукты за 12 и 22 рубля соответственно.При этом для ростовчан свинина (262 рубля), сливочное масло (530 рублей), пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (56 рублей), гречка (78 рублей) и пшеничная мука (37 рублей) остаются самыми дешевыми в регионе.